В Ярвамаа при прыжке с параплана погиб парашютист

Сегодня утром примерно в 9:30 в Ярвамаа на аэродроме Нурмси погиб прыгавший с параплана 34-летний парашютист.
По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Максима Корзина, трагический случай произошел, когда парашютист спрыгнул с параплана примерно с высоты 300 метров.
"По предварительной информации у него не раскрылся парашют. Мужчина получил при падении настолько серьезные травмы, что скончался на месте", — сказал Корзин.
На данный момент известно, что погибший был опытным парашютистом и это был его второй прыжок за сегодняшнее утро.
Для выяснения обстоятельств происшествия полиция начала делопроизводство. "Парашют будет отправлен на экспертизу и следствие должно выяснить, почему парашют не раскрылся", — добавил Корзин.
Уголовное делопроизводство будет начато по статье о причинении смерти по неосторожности
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