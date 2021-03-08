В Ярвамаа полицейские задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полиции

"Сегодня в 1.30 ночи патруль полиции, следивший за дорожным движением в Пайде, заметил на ул. Таллинна автомобиль Volvo, у которого не горели передние фары. Патруль дал водителю сигнал к остановке, тот сначала затормозил, но потом решил уехать от полицейских", — рассказал руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлимяэ.

На происшествие отреагировал еще один патруль. Volvo, который пытался скрыться от полиции и несколько раз выезжал на встречную полосу, попытались контактно принудить к остановке с помощью полицейского автомобиля на перекрестке ул. Пярну и Суур-Айа, но Volvo продолжил езду.

За чертой города водитель Volvo потерял управление над автомобилем, который двигался на большой скорости по шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, автомобиль занесло, Volvo вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Водитель не использовал ремень безопасности. Медики осмотрели его на месте, травм он не получил.

"Игнорирование сигнала к остановке и уезд от полиции являются серьезными нарушениями. Такого водителя следует как можно быстрее остановить, ведь такое поведение опасно и для него самого, и для окружающих", — сказал Халлимяэ.

Во время преследования пострадало два автомобиля полиции, когда полицейские пытались остановить нарушителя.

В отношении 33-летнего мужчины было начато уголовное делопроизводство и полицейские задержали его в качестве подозреваемого.