21.04.2019, 14:18

В Ярвамаа легковой автомобиль врезался в поезд


rus.delfi.ee
EST
Foto: Taavi Sepp

В деревне Янари в волости Тюри в Ярвамаа легковой автомобиль врезался в поезд.

Пресс-секратарь полиции Мария Гоняк сказала Delfi, что в 13:11 им поступило сообщение о том, что около остановки Колу легковой автомобиль Peugeot врезался сбоку в пассажирский поезд Таллинн-Вильянди.

В результате случившегося никто не пострадал. Управлявшая автомобилем женщина 1981 года рождения была трезва. Точные обстоятельства выясняются. Движение поездов нарушено.

Читайте также: