21.04.2019, 14:18
В Ярвамаа легковой автомобиль врезался в поезд
В деревне Янари в волости Тюри в Ярвамаа легковой автомобиль врезался в поезд.
В деревне Янари в волости Тюри в Ярвамаа легковой автомобиль врезался в поезд.
Пресс-секратарь полиции Мария Гоняк сказала Delfi, что в 13:11 им поступило сообщение о том, что около остановки Колу легковой автомобиль Peugeot врезался сбоку в пассажирский поезд Таллинн-Вильянди.
В результате случившегося никто не пострадал. Управлявшая автомобилем женщина 1981 года рождения была трезва. Точные обстоятельства выясняются. Движение поездов нарушено.
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