В Ярвамаа и Пярнумаа полиция обнаружила нелегально работавших иностранцев

7 декабря на строительном объекте в Ярвамаа было обнаружено четверо иностранцев, граждан Узбекистана, Украины, Казахстана и России, у которых не было права на работу в Эстонии. Руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс сказал, что двум иностранцам были назначены штрафы, одному — запрет на въезд в Эстонию, еще одному — устное предупреждение, так как нарушение было незначительным.

Также в понедельник полицейские проверяли в Пярнумаа на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, имеются ли у пребывающих в Эстонию иностранцев для этого законные основания. В ходе проверки автомобиля с номерами Молдовы было обнаружено, что находящиеся в машине четверо граждан Молдовы и один гражданин Румынии из-за ограничений, установленных для предотвращения распространения вируса, не должны находиться сейчас в Эстонии. Полицейские выяснили, что граждане Молдовы ехали в Эстонию на работу, но их работа не была зарегистрирована. По словам гражданина Румынии, он ехал на работу в Финляндию.

"Мы связались с местным работодателем граждан Молдовы, который был в курсе того, что эти иностранцы приехали в Эстонию, из чего можно сделать вывод, что у работодателя не самые честные намерения", — сказал Петерс. Право на пребывание в Эстонии всех граждан Молдовы было аннулировано досрочно и им дали один день на выезд. Гражданин Румынии как водитель транспортного средства обязан отвезти их обратно на родину.

"Всем проверенным иностранцам и их работодателям мы объяснили все действующие в Эстонии ограничения и основания для работы. Работа иностранцев в Эстонии разрешена и во время ограничений, установленных для предотвращения распространения вируса, но это надо делать законно", — добавил Петерс.

Также полицейские проверили в среду работающих на сааремааском предприятии иностранцев, на месте нарушений не было обнаружено.

Рейды в Ярвамаа и на Сааремаа были проведены вместе с Трудовой инспекцией.