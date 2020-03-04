В Ярваканди мужчина зарезал собутыльника

3 марта полиция получила сообщение, что в Ярваканди в ходе конфликта за совместным распитием алкоголя 52-летний мужчина ударил ножом знакомого 42-летнего мужчину, который скончался от полученных ран.
3 марта полиция получила сообщение, что в Ярваканди в ходе конфликта за совместным распитием алкоголя 52-летний мужчина ударил ножом знакомого 42-летнего мужчину, который скончался от полученных ран.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
В Хакасии сельские жители могут взять ипотеку под 2,7%
Участник вечеринки Диденко раскрыл страшную правду о произошедшем
Тайна раскрыта: Зачем засыпать соль в унитаз и раковину