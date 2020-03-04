04.03.2020, 14:15

В Ярваканди мужчина зарезал собутыльника

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Vägivald
VägivaldFoto: Tanel Meos

3 марта полиция получила сообщение, что в Ярваканди в ходе конфликта за совместным распитием алкоголя 52-летний мужчина ударил ножом знакомого 42-летнего мужчину, который скончался от полученных ран.

Полиция задержала 52-летнего мужчину как подозреваемого. Детали инцидента уточняются.

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