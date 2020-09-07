В вытрезвителе Пыхьяской префектуры скончался мужчина

У третьего 52-летнего мужчины не было в округе близких, под присмотром которых его можно было оставить, поэтому полицейские доставили его в вытрезвитель, где он бывал неоднократно.

Как сообщает Пыхьяская префектура, мужчину доставили в вытрезвитель в 00:42, где медик вновь проверил его состояние. После этого мужчину поместили в камеру и регулярно проверяли. В 4:25 сотрудник вытрезвителя заметил, что мужчина не дышит и находится уже очень долго в одной позе без движения.

Находящийся на месте медик и прибывшая после скорая помощь не смогли спасти мужчину.

Точную причину смерти выявит следствие. Внутренний контроль проверит детали инцидента и действия работников во время надзора за погибшим.