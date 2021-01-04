04.01.2021, 13:20
В Вырумаа задержали человека, незаконно пересекшего эстонско-российскую границу
Вечером 3 января пограничники задержали в волости Сетомаа в Вырумаа 43-летнего иностранца, который незадолго до этого незаконно пересек временную контрольную линию между Эстонией и Россией и вернулся обратно.
Претендент на премию Пушкаша. Феноменальный гол хавбека Байера
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Умирая от КОВИД, медбрат успел записать это видео
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу