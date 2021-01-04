04.01.2021, 13:20
В Вырумаа задержали человека, незаконно пересекшего эстонско-российскую границу(3)
Вечером 3 января пограничники задержали в волости Сетомаа в Вырумаа 43-летнего иностранца, который незадолго до этого незаконно пересек временную контрольную линию между Эстонией и Россией и вернулся обратно.
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