В Вырумаа в пожаре погиб мужчина

Сегодня в 18:48 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из окон жилого дома в деревне Сааболда, волости Сетомаа, виден огонь. Предполагалось, что в доме мог находиться человек.

В 19.40 в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело человека . В 19.48 огонь был взят под контроль.

Причины пожара выясняются. Вероятно, в доме не было работающего детектора дыма.

В этом году в Эстонии от пожаров погибли 14 человек.