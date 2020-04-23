В Вырумаа в пожаре погиб мужчина

В Вырумаа, волости Сетомаа в ходе тушения пожара в жилом доме, было обнаружено тело мужчины.
Сегодня в 18:48 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из окон жилого дома в деревне Сааболда, волости Сетомаа, виден огонь. Предполагалось, что в доме мог находиться человек.
В 19.40 в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело человека . В 19.48 огонь был взят под контроль.
Причины пожара выясняются. Вероятно, в доме не было работающего детектора дыма.
В этом году в Эстонии от пожаров погибли 14 человек.
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