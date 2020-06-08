В Вырумаа в аварии погибла женщина. Один из участников ДТП даже не остановился

Сегодня в 09:30 центр тревоги получил информацию о том, что в деревне Вериярве в Вырумаа произошла авария, а один из ее участников скрылся.

На вызов отреагировали несколько патрулей и благодаря оперативной информации от очевидца скрывшийся с место аварии автомобиль удалось задержать уже через несколько минут на Козе теэ.

По предварительным данным, легковые автомобили Opel и Mercedes двигались по шоссе Выру-Мынисте-Валга в сторону Выру, но по неизвестным причинам Mercedes врезался в ехавший впереди него Opel. Водитель Mercedes после этого поехал дальше, пока его не остановила полиция.

На месте выяснилось, что он трезв и имеет права соответствующей категории. Мог ли быть пьяным водитель Opel, выяснит экспертиза, но известно, что у него также имеются права соответствующей категории.

Точные обстоятельства случившегося выяснит следствие.