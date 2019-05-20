20.05.2019, 15:40

В Вырумаа туриста оштрафовали за селфи с пограничным столбом


rus.delfi.ee
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Päev piirivalvurina
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

В конце прошлой недели был оштрафован финский турист, сфотографировавшийся в Вырумаа на фоне пограничного столба.

Лыунаская префектура сообщила, что 18 мая в 16:40 пограничники обнаружили перемещение в пограничной полосе Вырумаа, передает rus.err.ee.

Прибывший на место патруль установил, что у пограничного столба уже никого нет, но неподалеку пограничники задержали мотоциклиста, перемещавшегося в погранзоне.

Финский гражданин 1989 года рождения пояснил пограничникам, что пришел к российскому пограничному столбу, чтобы оттуда сфотографировать эстонскую границу. Туриста доставили на погранзаставу, где назначили ему штраф за незаконное пребывание на пограничной полосе.

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