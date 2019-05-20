В Вырумаа туриста оштрафовали за селфи с пограничным столбом

Лыунаская префектура сообщила, что 18 мая в 16:40 пограничники обнаружили перемещение в пограничной полосе Вырумаа, передает rus.err.ee.

Прибывший на место патруль установил, что у пограничного столба уже никого нет, но неподалеку пограничники задержали мотоциклиста, перемещавшегося в погранзоне.

Финский гражданин 1989 года рождения пояснил пограничникам, что пришел к российскому пограничному столбу, чтобы оттуда сфотографировать эстонскую границу. Туриста доставили на погранзаставу, где назначили ему штраф за незаконное пребывание на пограничной полосе.