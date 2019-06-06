В Вырумаа пьяный подросток на мопеде без водительских прав столкнулся с автомобилем

Около 17:05 в среду на первом километре дороги Линнамяэ-Сяре в Вырумаа подросток на мопеде столкнулся с легковым автомобилем. Выяснилось, что у него не было водительских прав и он был пьян.
ДТП произошло в древне Линнамяэ в Вырумаа. 17-летний парень на мопеде выехал на полосу с противоположным движением и столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 28-летний мужчина.
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