06.06.2019, 07:15

В Вырумаа пьяный подросток на мопеде без водительских прав столкнулся с автомобилем

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Liiklusõnnetus Paldiski maanteel
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

Около 17:05 в среду на первом километре дороги Линнамяэ-Сяре в Вырумаа подросток на мопеде столкнулся с легковым автомобилем. Выяснилось, что у него не было водительских прав и он был пьян.

ДТП произошло в древне Линнамяэ в Вырумаа. 17-летний парень на мопеде выехал на полосу с противоположным движением и столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 28-летний мужчина.

Скорая помощь доставила водителя мопеда в Южно-Эстонскую больницу, а пассажира мопеда, 34-летнего мужчину, в Клинику Тартуского университета.

Читайте также:
Читайте также: