В Вырумаа пьяный подросток на мопеде без водительских прав столкнулся с автомобилем

ДТП произошло в древне Линнамяэ в Вырумаа. 17-летний парень на мопеде выехал на полосу с противоположным движением и столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 28-летний мужчина.

Скорая помощь доставила водителя мопеда в Южно-Эстонскую больницу, а пассажира мопеда, 34-летнего мужчину, в Клинику Тартуского университета.