В Вырумаа пожилой мужчина умер после драки с братом

После драки 67-летний мужчина потерял сознание и упал на землю, старания прибывших на место происшествия оперативных работников оживить его результата не дали, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Полиция задержала 71-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении. Детали случившегося расследует полиция в уголовном делопроизводстве.