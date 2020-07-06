В Вырумаа пожилой мужчина умер после драки с братом

В субботу в полицию поступил вызов в волость Рыуге к одному хуторскому дому, где дрались два брата, 67-летний и 71-летний мужчины.
После драки 67-летний мужчина потерял сознание и упал на землю, старания прибывших на место происшествия оперативных работников оживить его результата не дали, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
Полиция задержала 71-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении. Детали случившегося расследует полиция в уголовном делопроизводстве.
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