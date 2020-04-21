В Вырумаа из-за выскочившего на дорогу животного пострадали три человека

Авария произошла в понедельник, 20 апреля, в 22:25 на 4 км шоссе Выыпсу-Аудиссааре в деревне Любница в Вырумаа, где на дорогу перед легковым автомобилем под управлением 19-летнего молодого человека выпрыгнуло дикое животное, в результате чего транспортное средства вылетело с дороги.

Водитель был доставлен в больницу для проверки. Пассажирам — 14-летней и 16-летней девочке — медицинская помощь была оказана на месте.

О каком именно животном идет речь, не уточняется.

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