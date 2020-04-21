В Вырумаа из-за выскочившего на дорогу животного пострадали три человека
Вчера в Вырумаа из-за выскочившего на дорогу дикого животного произошла авария.
Вчера в Вырумаа из-за выскочившего на дорогу дикого животного произошла авария.
Авария произошла в понедельник, 20 апреля, в 22:25 на 4 км шоссе Выыпсу-Аудиссааре в деревне Любница в Вырумаа, где на дорогу перед легковым автомобилем под управлением 19-летнего молодого человека выпрыгнуло дикое животное, в результате чего транспортное средства вылетело с дороги.
Водитель был доставлен в больницу для проверки. Пассажирам — 14-летней и 16-летней девочке — медицинская помощь была оказана на месте.
О каком именно животном идет речь, не уточняется.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Лукашенко пожурил "плявузгающих" россиян
В понедельник в школах начинается учеба – Минобразования РБ
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Зачем в автомобиле всегда должна быть под рукой булавка