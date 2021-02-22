В Вырумаа из-за скользкой дороги произошло столкновение легковушки и грузовика

21 февраля в 18:54 произошла авария на 30,5 км шоссе Кяэпа-Обнитса-Вымморски-Петсери в деревне Половина в волости Сетомаа в Вырумаа, где грузовой автомобиль с прицепом под управлением 60-летнего мужчины не смог на скользкой дорогу подняться в гору и стал скользить назад. На половине горки транспортное средство остановилось, прицеп повернулся и загородил всю дорогу. Двигавшийся в сторону Вымморски автомобиль Volkswagen Passat под управлением 23-летней женщины не смог остановиться и столкнулся с грузовиком.

Водитель Volkswagen Passat была доставлена в больницу для проверки состояния здоровья.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.