В Вырумаа грузовик съехал в кювет. Движение на месте аварии нарушено

ДТП произошло на 207-208 километре шоссе Рига-Псков. Грузовик съехал в кювет, поврежден также столб уличного освещения.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны подтвердил Delfi, что скорая помощь осматривает водителя. Он в сознании. При каких обстоятельствах он на своей машине съехал в кювет, еще выясняется.

Движение сейчас нарушено в обоих направлениях, и его регулирует полиция.