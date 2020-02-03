В Вырумаа грузовик съехал в кювет. Движение на месте аварии нарушено

Сегодня незадолго до 9 часов произошла авария в Вырумаа, где грузовик съехал в кювет. Водитель в сознании, сейчас его осматривает скорая помощь.
ДТП произошло на 207-208 километре шоссе Рига-Псков. Грузовик съехал в кювет, поврежден также столб уличного освещения.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны подтвердил Delfi, что скорая помощь осматривает водителя. Он в сознании. При каких обстоятельствах он на своей машине съехал в кювет, еще выясняется.
Движение сейчас нарушено в обоих направлениях, и его регулирует полиция.
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