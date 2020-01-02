В Вырумаа автомобилист сбил 63-летнего пешехода

Ночью полиция сообщила, что в Вырумаа в волости Рыуге в 20:44 на 13 километре шоссе Выру-Мынисте-Валга произошло ДТП, в котором автомобиль сбил пешехода. 40-летний водитель ехал по дороге и сбил 63-летнего мужчину. К сожалению, он погиб на месте аварии.

По первоначальным данным, оба направлялись в сторону Выру, пешеход в темной одежде без отражателя шел по правой стороне дороги и хотел, чтобы его подвезли - он голосовал, подавая знак автомобилистам.

Водитель был трезв.

Полиция напоминает, что в темное время суток необходимо использовать отражатель. Подробности происшествия выясняются в ходе уголовного производства.