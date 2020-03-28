В Выру женщина заснула, пока готовила еду. От смерти в пожаре ее спас охранник

В пятницу в 10:51 в центр управления G4S поступил сигнал пожарной тревоги, который был отправлен датчиком дыма и угарного газа Nublu, установленным в частном доме в Выру. Поскольку на звонки G4S никто не ответил, для проверки ситуации был выслан патруль. Прибывший на место происшествия в 11 часов охранник увидел, что из приоткрытого окна на втором этаже идет дым.

Охранник постучал в дверь — ее открыли живущие на нижнем этаже дома люди, которые услышали сигнал датчика Nublu, но не почувствовали опасности. ”Они не поняли, что это за звук”, — сказал охранник Сийм-Олаф.

Они вместе поднялись к двери живущей на втором этаже женщины, но на стук и крики никто не отреагировал. Охранник сообщил о происшествии Центру оповещения о тревоге, а жилец первого этажа сходил за топором, с помощью которого удалось сломать дверь. Из-за шума женщина проснулась.

”Думаю, она так и спала бы, если бы мы не отреагировали. У меня до сих пор стоит в горле этот дым”, — рассказал охранник. По его словам, комнаты были заполнены дымом, а сознание женщины было спутанным из-за дыма и угарного газа. Предположительно, она заснула, пока готовила еду. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в духовке подгоревшую пищу.

Медики скорой помощи осмотрели женщину, и она призналась им, что употребляла алкоголь. Госпитализация ей не потребовалась.

Nublu — это датчик дыма и угарного газа, который не просто издает громкий сигнал тревоги, но и отправляет сообщение в центр управления охранного предприятия G4S, работник которого связывается с клиентом и спрашивает, нужна ли помощь. При необходимости на помощь высылается ближайший патруль или спасатели-добровольцы.

Услугой датчика дыма и угарного газа Nublu пользуются более 16 000 семей по всей Эстонии.