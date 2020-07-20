В Выру береговая охрана G4S спасла тонувшего мужчину

Девятнадцатого июля после пяти часов вечера патрулировавший пляж спасатель на воде услышал, как кто-то кричит: ”На помощь, на помощь!”. Он заметил, что примерно в паре метров от моста мужчина машет руками и пытается удержаться на поверхности воды.

Сотрудник береговой охраны подбежал к нему по мосту и протянул утопающему руку, держась второй рукой за канатный поручень моста. Ему удалось подтянуть мужчину поближе к мосту, и с помощью одного из посетителей пляжа спасатель вытащил мужчину из воды.

Как выяснилось, мужчина плавал и наглотался воды, а когда попытался встать ногами на дно, понял, что до дна ему уже не достать. Глубина озера в этом месте — примерно два метра. Мужчина запаниковал и сразу стал кричать.

К счастью, ему удалось позвать на помощь, благодаря чему спасатель на воде быстро отреагировал. Как правило, тонущий человек не зовет на помощь, так как все его силы уходят на то, чтобы держаться на воде.

Помощь медиков спасенному не потребовалась. На пляже в это время было около 80 человек.