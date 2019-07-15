В Вярска полиция преследовала дорожного хулигана. Предупредительные выстрелы не помогли, водитель сбежал

"Речь шла о не остановившемся превысившем скорость водителе. Приехав в Вярска, водитель выскочил из машины и бросился бежать, на что полицейский произвел три предупредительных выстрела в воздух, но человек все-таки не остановился. В данный момент местонахождение нарушителя ПДД неизвестно", — пояснил полевой руководитель Лыунаской префектуры Пеэп Грановски.

Точные обстоятельства инцидента выясняются.