В Вярска полиция преследовала дорожного хулигана. Предупредительные выстрелы не помогли, водитель сбежал

Обеспокоенный читатель описал Delfi, что вчера поздно вечером поблизости от пляжа Вярска были слышны выстрелы и над водой кружил вертолет. Полевой руководитель Лыунаской префектуры сказал, что полиция произвела предупредительные выстрелы в воздух, чтобы задержать превысившего скорость водителя.
"Речь шла о не остановившемся превысившем скорость водителе. Приехав в Вярска, водитель выскочил из машины и бросился бежать, на что полицейский произвел три предупредительных выстрела в воздух, но человек все-таки не остановился. В данный момент местонахождение нарушителя ПДД неизвестно", — пояснил полевой руководитель Лыунаской префектуры Пеэп Грановски.
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