В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

По словам представителя международной организации, 2021 год также будет годом коронавируса, но ситуация будет более управляемой по сравнению с годом ранее. «Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться», - отметил Клюге.

При этом Клюге предупредил, что озвучивает лишь собственный прогноз, а как будут развиваться события вокруг ситуации с пандемией никто не может предугадать.

«Вирус останется, но не думаю, что будет нужда в ограничениях. Это оптимистичное послание»,- добавил представитель ВОЗ.

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