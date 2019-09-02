В воскресенье восьмерым украинцам запретили въезд в Эстонию

В течение вчерашнего дня в Таллиннском аэропорту постановление о запрете на въезд в Эстонию было вынесено в отношении восьмерых граждан Украины.
Вчера в Таллиннский аэропорт из Киева прибыли шесть граждан Украины трое мужчин (1990, 1986 и 1988 года рождения) и три женщины (1991, 1992 и 1995). Их пояснения по поводу цели приезда были запутанными, у всей компании отсутствовали документы, подтверждающие цель и условия поездки. У части не было достаточно денежных средств. В отношении всех шестерых было оформлено на границе постановление о запрете на въезд, они остались в аэропорту дожидаться подходящего обратного рейса.
В воскресенье в Таллиннский аэропорт из Киева прибыл гражданин Украины (1990 года рождения), чья карточка с разрешением на жительство признана с 19 июля недействительной. Мужчине оформили на границе запрет на въезд, он остался в аэропорту дожидаться подходящего обратного рейса.
1 сентября в Таллинн также прибыл из Киева гражданин Украины (1982), цель приезда которого при собеседовании так и осталась для пограничников неясной. У мужчины отсутствовали соответствующие документы, которые бы говорили о цели поездки и ее условиях. Последствия были те же, что и в предыдущем случае.
31 августа в Таллиннский аэропорт прибыли из Охрида (Северная Македония) двое граждан Албании (мужчины 2000 и 1975 года рождения). У прибывших отсутствовали соответствующие документы, подтверждавшие цель и условия поездки. В отношении них было оформлено на границе постановление о запрете на въезд, албанцы остались в аэропорту дожидаться подходящего обратного рейса.
30 августа сотрудник Пыхьяской префектуры вынес решение по гражданке Украины (1978). Женщина прибыла в Эстонию 4 августа через Таллиннский аэропорт. Хотя 22 января Департамент полиции и погранохраны признал выданную женщине долговременную визу недействительной. Женщине предписано покинуть Эстонию.
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