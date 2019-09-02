В воскресенье восьмерым украинцам запретили въезд в Эстонию

Вчера в Таллиннский аэропорт из Киева прибыли шесть граждан Украины трое мужчин (1990, 1986 и 1988 года рождения) и три женщины (1991, 1992 и 1995). Их пояснения по поводу цели приезда были запутанными, у всей компании отсутствовали документы, подтверждающие цель и условия поездки. У части не было достаточно денежных средств. В отношении всех шестерых было оформлено на границе постановление о запрете на въезд, они остались в аэропорту дожидаться подходящего обратного рейса.

В воскресенье в Таллиннский аэропорт из Киева прибыл гражданин Украины (1990 года рождения), чья карточка с разрешением на жительство признана с 19 июля недействительной. Мужчине оформили на границе запрет на въезд, он остался в аэропорту дожидаться подходящего обратного рейса.

1 сентября в Таллинн также прибыл из Киева гражданин Украины (1982), цель приезда которого при собеседовании так и осталась для пограничников неясной. У мужчины отсутствовали соответствующие документы, которые бы говорили о цели поездки и ее условиях. Последствия были те же, что и в предыдущем случае.