22.09.2020, 08:36

В волости Тюри 73-летний мужчина устроил аварию. Его супругу доставили в больницу


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В волости Тюри 73-летний мужчина устроил аварию. Его супругу доставили в больницу
Pilt on illustratiivne ega ole sündmusega otseselt seotudFoto: Ilmar Saabas

В Ярвамаа попала в аварию пожилая пара.

ДТП произошло в понедельник в 15:00 в волости Тюри на 79-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где совершавший поворот налево на автомобиле Audi 100 73-летний мужчина не уступил дорогу автомобилю Toyota Auris, которым управлял 44-летний мужчина, и произошло столкновение.

Находившуюся в Audi в качестве пассажира 74-летнюю женщину доставили в Ярвамааскую больницу на осмотр.

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