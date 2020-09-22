В волости Тюри 73-летний мужчина устроил аварию. Его супругу доставили в больницу

ДТП произошло в понедельник в 15:00 в волости Тюри на 79-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где совершавший поворот налево на автомобиле Audi 100 73-летний мужчина не уступил дорогу автомобилю Toyota Auris, которым управлял 44-летний мужчина, и произошло столкновение.

Находившуюся в Audi в качестве пассажира 74-летнюю женщину доставили в Ярвамааскую больницу на осмотр.