22.09.2020, 07:40

В волости Тарту 14-летний подросток на автомобиле врезался в дерево. Виноват лось?

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EST 4
Viljandimaal oli raske liiklusõnnetus
Pilt on illustratiivne.Foto: Kenno Soo

В Тартумаа 14-летний мальчик на автомобиле врезался в дерево.

ДТП произошло в понедельник в 16:12 в волости Тарту в Синикюла, где перед автомобилем Mercedes-Benz 200D без действующего техосмотра и страховки, которым управлял 14-летний мальчик, якобы перебежал через дорогу лось.

Якобы желавший совершить объезд лося водитель Mercedes потерял контроль над машиной и врезался в растущее на склоне кювета дерево.

Находившегося в машине в качестве пассажира 13-летнего мальчика доставили в Клинику Тартуского университета на осмотр.

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