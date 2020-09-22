22.09.2020, 07:40
В волости Тарту 14-летний подросток на автомобиле врезался в дерево. Виноват лось?(6)
В Тартумаа 14-летний мальчик на автомобиле врезался в дерево.
В Тартумаа 14-летний мальчик на автомобиле врезался в дерево.
ДТП произошло в понедельник в 16:12 в волости Тарту в Синикюла, где перед автомобилем Mercedes-Benz 200D без действующего техосмотра и страховки, которым управлял 14-летний мальчик, якобы перебежал через дорогу лось.
Якобы желавший совершить объезд лося водитель Mercedes потерял контроль над машиной и врезался в растущее на склоне кювета дерево.
Находившегося в машине в качестве пассажира 13-летнего мальчика доставили в Клинику Тартуского университета на осмотр.
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