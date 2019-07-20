В волости Сауэ ночью загорелся ангар. Местным жителям посоветовали закрыть окна и двери

"Строение горит открытым пламенем и периметр угрозы 50 метров", — значилось в сообщении Спасательного департамента. Спасательный департамент советовал живущим в окрестностях жителям закрыть окна и двери.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Таави Каармаа пояснил, что в ангаре газовые баллоны, из-за чего образующийся при пожаре дым может быть ядовитым.

Каармаа сказал, что ангар занимается обработкой стеклопластика. Причина пожара выяснится, очевидно, в субботу или воскресенье. В 00:50 строение еще горело открытым пламенем и его направились тушить четыре машины Спасательного департамента. По оценке Каармаа, на тушение наибольшего огня должна была уйти пара часов, но последующие работы могли продлиться до утра. Местных жителей просят все еще держать закрытыми окна и двери жилых домов, поскольку неизвестно, какие газовые баллоны в горящем здании.