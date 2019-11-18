В волости Раквере сбили девушку: полиция просит помощи свидетелей
Сегодня, 18 ноября, в 16:30 в деревне Тырремяэ волости Раквере, на первом километре шоссе Раквере-Хальяла произошло ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка.
Сегодня, 18 ноября, в 16:30 в деревне Тырремяэ волости Раквере, на первом километре шоссе Раквере-Хальяла произошло ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка.
По первоначальной информации ДТП произошло на освещенном нерегулируемом пешеходном переходе. На пешехода наехал автомобиль Renault, за рулем которого находился мужчина 1939 года рождения. Водитель был трезв, у него есть действующие права соответствующей категории. Пострадавшую доставили в больницу.
„Обстоятельства данного ДТП выяснит делопроизводство", — сказал лейтенант полиции патрульной службы Раквереского отделения полиции Тойво Грюнберг. Возможных очевидцев этого ДТП просят связаться с полицией по номеру 53 29 28 83 или э-почте aare.soosalu@politsei.ee.
"В темное время года все участники дорожного движения должны быть очень внимательны. Водителей просим снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, чтобы было время отреагировать, если пешеход ступит на дорогу неожиданно. Пешеходов просим всегда убеждаться в том, что водитель вас заметил и уступает дорогу, и только после этого начинать пересечение дороги. Выходя из дома не забывайте про светоотражатель — сейчас это самый необходимый аксессуар", — добавил полицейский.
В Ляэне-Вирумаа в этом году произошло 46 ДТП, в которых погиб один человек и пострадало 60 человек. За тот же период прошлого года произошло 62 ДТП, погибло шесть человек, пострадало 74 человека.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Выяснилось, что на самом деле связывало Ищенко и доцента Соколова
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
20-летняя гимнастка умерла после падения с брусьев