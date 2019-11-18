В волости Раквере сбили девушку: полиция просит помощи свидетелей

По первоначальной информации ДТП произошло на освещенном нерегулируемом пешеходном переходе. На пешехода наехал автомобиль Renault, за рулем которого находился мужчина 1939 года рождения. Водитель был трезв, у него есть действующие права соответствующей категории. Пострадавшую доставили в больницу.

„Обстоятельства данного ДТП выяснит делопроизводство", — сказал лейтенант полиции патрульной службы Раквереского отделения полиции Тойво Грюнберг. Возможных очевидцев этого ДТП просят связаться с полицией по номеру 53 29 28 83 или э-почте aare.soosalu@politsei.ee.

"В темное время года все участники дорожного движения должны быть очень внимательны. Водителей просим снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, чтобы было время отреагировать, если пешеход ступит на дорогу неожиданно. Пешеходов просим всегда убеждаться в том, что водитель вас заметил и уступает дорогу, и только после этого начинать пересечение дороги. Выходя из дома не забывайте про светоотражатель — сейчас это самый необходимый аксессуар", — добавил полицейский.

В Ляэне-Вирумаа в этом году произошло 46 ДТП, в которых погиб один человек и пострадало 60 человек. За тот же период прошлого года произошло 62 ДТП, погибло шесть человек, пострадало 74 человека.