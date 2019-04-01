В волости Отепя при пожаре в бане погибла 92-летняя женщина. Ее сын пытался спасти мать, но не смог(1)
В субботу в волости Отепя произошел трагический несчастный случай: при пожаре в бане погибла отправившаяся туда мыться 92-летняя женщина.
В субботу в волости Отепя произошел трагический несчастный случай: при пожаре в бане погибла отправившаяся туда мыться 92-летняя женщина.
Спасатели получили вызов в субботу в 15:38, когда сообщили, что в волости Отепя в деревне Тыутси горит баня, в которой находится отправившаяся туда мыться пожилая женщина.
Уже в момент сообщения строение полыхало. К моменту прибытия спасателей часть крыши обвалилась, баня горела сплошным пламенем, и сразу туда войти было невозможно.
В ходе работ по тушению спасатели нашли в развалинах бани погибшую 92-летнюю женщину. Сын погибшей пытался раньше спасателей войти в горящую баню, чтобы спасти мать, но из-за величины пожара это не удалось.
Надышавшемуся дымом 59-летнему мужчине работники скорой оказали первую помощь на месте. Причина возникновения пожара выясняется.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.