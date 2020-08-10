10.08.2020, 07:12
В волости Ныо водитель выехал на встречку, совершил аварию и сбежал
В воскресенье вечером в волости Ныо произошла авария, виновник которой скрылся с места происшествия.
В воскресенье вечером в волости Ныо произошла авария, виновник которой скрылся с места происшествия.
Вчера вечером на 150 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошла авария: легковой автомобиль Fiat по неизвестной причине отклонился на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там легковым автомобилем BMW. При этом у последнего имелся прицеп, с помощью которого он перевозил другой легковой автомобиль. После аварии водитель Fiat скрылся с места происшествия.
По имеющимся данным, никто не пострадал.
Движение на месте аварии было нарушено.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Кем оказалась женщина, избившая девочку в лифте Красноярска
Утечка метана с морского дна подтверждена: ученые разводят руками
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду
Врачи назвали ключевой симптом лёгкой формы коронавируса