В волости Ныо водитель выехал на встречку, совершил аварию и сбежал

Вчера вечером на 150 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошла авария: легковой автомобиль Fiat по неизвестной причине отклонился на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там легковым автомобилем BMW. При этом у последнего имелся прицеп, с помощью которого он перевозил другой легковой автомобиль. После аварии водитель Fiat скрылся с места происшествия.

По имеющимся данным, никто не пострадал.

Движение на месте аварии было нарушено.