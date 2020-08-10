В волости Ныо водитель выехал на встречку, совершил аварию и сбежал

В воскресенье вечером в волости Ныо произошла авария, виновник которой скрылся с места происшествия.
Вчера вечером на 150 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошла авария: легковой автомобиль Fiat по неизвестной причине отклонился на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там легковым автомобилем BMW. При этом у последнего имелся прицеп, с помощью которого он перевозил другой легковой автомобиль. После аварии водитель Fiat скрылся с места происшествия.
По имеющимся данным, никто не пострадал.
Движение на месте аварии было нарушено.
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