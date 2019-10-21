21.10.2019, 16:25
В волости Муствеэ подростки разбили окно дома пожилой женщины и ударили ее по голове
Вчера сообщили, что в волости Муствеэ, в Авинурме двое молодых людей разбили окно дома пожилой женщины и напали на нее.
Вчера сообщили, что в волости Муствеэ, в Авинурме двое молодых людей разбили окно дома пожилой женщины и напали на нее.
Полиция задержала 17-летних молодых людей в качестве подозреваемых в преступлении и доставила в отделение для выяснения обстоятельств.
Пострадавшей женщине медики оказали первую помощь на месте. Детали произошедшего полиция выяснит в ходе уголовного производства.
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