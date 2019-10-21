21.10.2019, 16:25

В волости Муствеэ подростки разбили окно дома пожилой женщины и ударили ее по голове

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rus.delfi.ee
EST 9
Uues politsei vormirõivad
Foto on illustreerivFoto: Madis Veltman

Вчера сообщили, что в волости Муствеэ, в Авинурме двое молодых людей разбили окно дома пожилой женщины и напали на нее.

Полиция задержала 17-летних молодых людей в качестве подозреваемых в преступлении и доставила в отделение для выяснения обстоятельств.

Пострадавшей женщине медики оказали первую помощь на месте. Детали произошедшего полиция выяснит в ходе уголовного производства.

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