В волости Муствеэ подростки разбили окно дома пожилой женщины и ударили ее по голове

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Foto on illustreeriv Foto: Madis Veltman

Вчера сообщили, что в волости Муствеэ, в Авинурме двое молодых людей разбили окно дома пожилой женщины и напали на нее.