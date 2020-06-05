В волости Козе фургон насмерть сбил человека
39-летний мужчина погиб в ночь на пятницу на шоссе неподалеку от автозаправки в деревне Куйвайыэ в результате столкновения с фургоном.
39-летний мужчина погиб в ночь на пятницу на шоссе неподалеку от автозаправки в деревне Куйвайыэ в результате столкновения с фургоном.
ДТП произошло 5 июня в 2:26 на 37-м километре шоссе Таллинн-Тарту, пишет RusERR со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.
По первоначальной информации, жившего неподалеку от места аварии мужчину должен был отвезти домой на автомобиле его знакомый, однако в автомобиле кончалось топливо, и он заехал на заправку, и пока приятель заправлял автомобиль, мужчина по неизвестной причине решил выйти из машины и пойти пешком в направлении Ору. В это время он получил удар от двигавшегося в том же направлении фургона и скончался от полученных травм.
Скорая помощь доставила в больницу управлявшего фургоном 51-летнего мужчину, который также пострадал при столкновении.
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