11.06.2019, 18:30
В волости Харку утром сгорел жилой дом
Сегодня утром в 10:04 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в волости Харку, где горел жилой дом.
Сегодня утром в 10:04 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в волости Харку, где горел жилой дом.
Жившие в доме люди сами выбрались из здания, и никто не пострадал. Но дом сгорел полностью.
Пожарные потушили возгорание к 13:43. Как начался пожар, еще рано говорить.
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