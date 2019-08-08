В водах Эмайыги обнаружен труп молодого мужчины

В среду в полдень в реке Эмайыги был обнаружен труп молодого мужчины без признаков насилия. По предварительным данным есть основания считать, что мужчина утонул, однако точную причину смерти выяснит судебно-медицинская экспертиза. Полиция просит помощи в установлении личности погибшего.
Возраст мужчины 30-35 лет, среднего телосложения, короткие темные волосы. На груди — круглая татуировка размером 15 см в центре которой пятиугольник. Одет в темную ветровку, красную спортивную кофту, черные тренировочные штаны с белыми полосами и белые кроссовки. Документов у погибшего не найдено.
Если у вас есть информация, которая может помочь опознать данного мужчину, сообщите ее по телефону 53302573 или по адресу arno.kits@politsei.ee.
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