В водах Эмайыги обнаружен труп молодого мужчины

Возраст мужчины 30-35 лет, среднего телосложения, короткие темные волосы. На груди — круглая татуировка размером 15 см в центре которой пятиугольник. Одет в темную ветровку, красную спортивную кофту, черные тренировочные штаны с белыми полосами и белые кроссовки. Документов у погибшего не найдено.

Если у вас есть информация, которая может помочь опознать данного мужчину, сообщите ее по телефону 53302573 или по адресу arno.kits@politsei.ee.