В Вируской тюрьме скончался заключенный

Мужчина 1981 года рождения находился под стражей как подозреваемый в совершении наркотического преступления, подтвердила прокуратура.

Для выяснения причины смерти заведено уголовное дело.

Недавно, 24 августа, скончался 26-летний заключенный в Твртуской тюрьме.