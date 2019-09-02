02.09.2019, 12:37

В Вируской тюрьме скончался заключенный

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rus.delfi.ee
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Viru vangla
Viru vanglaFoto: Tiit Blaat

На прошлой неделе в Вируской тюрьме скончался мужчина, подозреваемый в наркотическом преступлении.

Мужчина 1981 года рождения находился под стражей как подозреваемый в совершении наркотического преступления, подтвердила прокуратура.

Для выяснения причины смерти заведено уголовное дело.

Недавно, 24 августа, скончался 26-летний заключенный в Твртуской тюрьме.

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