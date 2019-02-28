28.02.2019, 17:04

В Вируской тюрьме покончил с собой 19-летний заключенный

 (43)
rus.delfi.ee
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Viru vangla
Viru vanglaFoto: Tiit Blaat

В субботу служащие расположенной в Йыхви Вируской тюрьмы обнаружили тело находившегося в камере в одиночку 19-летнего заключенного, который совершил самоубийство, сообщает тюремная служба.

Заключенный отбывал наказание за тяжкое нарушение общественного порядка и преступление против имущества.

По словам пресс-секретаря Министерства юстиции Кристин Раммус, из-за специфики случившегося больше обстоятельств не обнародуют.

В прошлом году в тюрьмах произошло четыре самоубийства, в 2017 году — одно самоубийство.

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