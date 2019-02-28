В Вируской тюрьме покончил с собой 19-летний заключенный

В субботу служащие расположенной в Йыхви Вируской тюрьмы обнаружили тело находившегося в камере в одиночку 19-летнего заключенного, который совершил самоубийство, сообщает тюремная служба.
Заключенный отбывал наказание за тяжкое нарушение общественного порядка и преступление против имущества.
По словам пресс-секретаря Министерства юстиции Кристин Раммус, из-за специфики случившегося больше обстоятельств не обнародуют.
В прошлом году в тюрьмах произошло четыре самоубийства, в 2017 году — одно самоубийство.