В Viru keskus пожилой мужчина упал с эскалатора и получил серьезную травму: охранники помочь не смогли, вмешалась гимназистка

Ученица гимназии Якоба Вестхольма Керту Ноор находилась на втором этаже торгового центра, когда услышала грохот. «Мы с подругой посмотрели в сторону эскалатора и заметили упавшего с эскалатора пожилого мужчину», - рассказала Ноор. Девочки подумали, что охранники торгового центра окажут пострадавшему первую помощь.

Девочки стали наблюдать за происходящим. К мужчине подбежали еще двое охранников, которые приладили к кровоточащей ране бумажные салфетки. «Рана была серьезной, так как крови было очень много», - отметила ученица. Девочки решили не вмешиваться, но когда один из охранников предложил пострадавшему воду, то передумали.

Ноор сказала охранникам, что пострадавшему первым делом необходимо лечь. Она попросила их прижать рану салфетками, чтобы остановить кровотечение.

«Его нога, по-видимому, застряла в эскалаторе, потому что на ней была 15-сантиметровая рваная рана», - рассказала Ноор. Ему принесли аптечку, откуда гимназист достал узкий и широкий бинты. «Из узкого сделал подушечку, чтобы прижать к ране, а широким примотал ее к ноге», - пояснила она.

Один из свидетелей происшествия — тоже молодой человек — вызвал между тем Скорую помощь. «Когда скорая приехала, я крикнул другим, чтобы дали дорогу, охранники даже не подошли народ отодвинуть подальше», - рассказала Ноора. Медики отвезли мужчину в больницу.

«Я рассказываю эту историю не для того, чтобы у кого-то возникли проблемы, или с целью кого-то упрекнуть. Но, по моему мнению, у охранников должен всё же быть пройден курс по оказанию первой помощи», - считает Ноор. Она сама приобрела полезные навыки в основном на прошедшем недавно в школе 4-часовом обучении. «Всего лишь четыре часа, но научилась очень многому».