В Вильяндимаа задержали нарководителя и пассажира: они сбежали в лес. Один звал маму, другой — прятался в кустах

Вчера около 22 часов в Вильяндимаа в Мустла полиция заметила BMW с иностранными регистрационными знаками. Водитель проигнорировал сигнал об остановке.

Полиция начала погоню, в деревне Унаметса авто резко остановилось и нарушители совершили побег в сторону леса. Один из полицействих заметил, как мужчина направил на него руку, якобы угрожая оружием.

Полиция начала прочесывать лес. ”Меньше чем через час полиция остановила другое авто, в котором находился один из беглецов. 18-летний местный житель был на соседнем хуторе и звал маму, чтобы попасть домой. Второго же 25-летнего поймали несколько минут спустя. Он прятался в кустах”, — сообщили в полиции.

Оба были в наркотическом опьянении. У водителя не было прав.