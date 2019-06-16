В Вильяндимаа на шоссе нашли труп мужчины

Сегодня около половины третьего ночи сообщили о произошедшем в Вильяндимаа на шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме ДТП — машина наехала на лежавшего на дороге мужчину.
После произошедшего на 62 километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме ДТП на место приехала скорая помощь, которая зафиксировала смерть лежавшего на дороге мужчины.
На мужчину наехал 27-летний мужчина на автомобиле BMW 320 CD. Мог ли лежавший на дороге мужчина быть мертв уже раньше, пока неясно.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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