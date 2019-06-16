В Вильяндимаа на шоссе нашли труп мужчины

После произошедшего на 62 километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме ДТП на место приехала скорая помощь, которая зафиксировала смерть лежавшего на дороге мужчины.

На мужчину наехал 27-летний мужчина на автомобиле BMW 320 CD. Мог ли лежавший на дороге мужчина быть мертв уже раньше, пока неясно.

Обстоятельства ДТП выясняются.