В Вильяндимаа датчик дыма и угарного газа Nublu спас семью от пожара

В ночь на четверг, 17 октября, в 03:25 в центр управления охранной фирмы G4S поступил сигнал тревоги, сообщавший о пожаре в частном доме в волости Пыхья-Сакала (Вильяндиский уезд). Сигнал тревоги был передан установленным в доме датчиком дыма и угарного газа Nublu.

Центр управления G4S незамедлительно связался с жильцами дома. Ответивший на телефонный звонок человек сказал, что сирена датчика Nublu разбудила семью. Дом был заполнен дымом и угарным газом. Как выяснилось, в доме топили плиту и забытая на ней пластмассовая миска пригорела.

Ответивший на звонок охранной фирмы мужчина выбрался из дома, но беспокоился за своего отца, который отказывался покидать жилище.

G4S сообщил о произошедшем Центру тревоги, который отправил на место происшествия спасателей. Проверить ситуацию выехал и патруль G4S.

Спасатели осмотрели дом и помогли проветрить помещения. Ущерб ограничился расплавившейся от жара пластмассовой миской. Люди при инциденте не пострадали.

Жилец дома подтвердил, что быстро среагировавший на дым и угарный газ датчик Nublu спас жизнь семье: без него они среди ночи не заметили бы пожар.