17.10.2019, 19:50

В Вильяндимаа датчик дыма и угарного газа Nublu спас семью от пожара


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Suitsuandur
Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

В ночь на четверг в частном доме в Вильяндиском уезде загорелась оставленная на горячей плите пластмассовая миска. Сработавший датчик дыма и угарного газа Nublu разбудил живущую в доме семью и передал сигнал тревоги в центр управления охранного предприятия G4S, сотрудники которого попросили Центр тревоги отправить на место происшествия спасателей.

В ночь на четверг, 17 октября, в 03:25 в центр управления охранной фирмы G4S поступил сигнал тревоги, сообщавший о пожаре в частном доме в волости Пыхья-Сакала (Вильяндиский уезд). Сигнал тревоги был передан установленным в доме датчиком дыма и угарного газа Nublu.

Центр управления G4S незамедлительно связался с жильцами дома. Ответивший на телефонный звонок человек сказал, что сирена датчика Nublu разбудила семью. Дом был заполнен дымом и угарным газом. Как выяснилось, в доме топили плиту и забытая на ней пластмассовая миска пригорела.

Ответивший на звонок охранной фирмы мужчина выбрался из дома, но беспокоился за своего отца, который отказывался покидать жилище.

G4S сообщил о произошедшем Центру тревоги, который отправил на место происшествия спасателей. Проверить ситуацию выехал и патруль G4S.

Спасатели осмотрели дом и помогли проветрить помещения. Ущерб ограничился расплавившейся от жара пластмассовой миской. Люди при инциденте не пострадали.
Жилец дома подтвердил, что быстро среагировавший на дым и угарный газ датчик Nublu спас жизнь семье: без него они среди ночи не заметили бы пожар.

Nublu — это инновационный датчик дыма и угарного газа. Он сообщает об опасности пожара центру управления охранного предприятия G4S, работники которого связываются с хозяином дома по предоставленным им контактным данным и при необходимости сразу высылают помощь. Также G4S сотрудничает со спасателями-добровольцами, чтобы оперативнее реагировать на пожары.

Датчик дыма и угарного газа Nublu используют для охраны своего дома уже почти 10 000 семей по всей Эстонии.

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