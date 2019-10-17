В Вильяндимаа датчик дыма и угарного газа Nublu спас семью от пожара

В ночь на четверг, 17 октября, в 03:25 в центр управления охранной фирмы G4S поступил сигнал тревоги, сообщавший о пожаре в частном доме в волости Пыхья-Сакала (Вильяндиский уезд). Сигнал тревоги был передан установленным в доме датчиком дыма и угарного газа Nublu.
Центр управления G4S незамедлительно связался с жильцами дома. Ответивший на телефонный звонок человек сказал, что сирена датчика Nublu разбудила семью. Дом был заполнен дымом и угарным газом. Как выяснилось, в доме топили плиту и забытая на ней пластмассовая миска пригорела.
Ответивший на звонок охранной фирмы мужчина выбрался из дома, но беспокоился за своего отца, который отказывался покидать жилище.
G4S сообщил о произошедшем Центру тревоги, который отправил на место происшествия спасателей. Проверить ситуацию выехал и патруль G4S.
Спасатели осмотрели дом и помогли проветрить помещения. Ущерб ограничился расплавившейся от жара пластмассовой миской. Люди при инциденте не пострадали.
Жилец дома подтвердил, что быстро среагировавший на дым и угарный газ датчик Nublu спас жизнь семье: без него они среди ночи не заметили бы пожар.
Стало известно, на чем попался убийца саратовской девочки
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Пропавшую молодую мать из Екатеринбурга нашли мертвой
Пропавшая после продажи авто девушка убита. Найдено ее тело