В Вильяндимаа автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Водитель был пьян

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что в среду в 12.25 в волости Пыхья-Сакала, что в Вильяндимаа, на первом километре трассы Кыо-Яани, произошло ДТП.

45-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление автомобилем Volkswagen Passat Variant, в результате чего тот вылетел с дороги и перевернулся на крышу между деревьев, по счастливой случайности избежав с ними столкновения.

Водителя доставили в больницу для контроля его здоровья.